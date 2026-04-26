Erste Schätzungen: Getty Images A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Getty Images A wird voraussichtlich am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,005 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Getty Images A noch ein Verlust pro Aktie von -0,250 USD in den Büchern gestanden.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 238,9 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 224,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,001 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,500 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 965,6 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 981,3 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at