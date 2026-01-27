Getty Realty Aktie

Getty Realty für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 929043 / ISIN: US3742971092

27.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Getty Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Getty Realty wird voraussichtlich am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,343 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Getty Realty noch 0,390 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 4,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 55,3 Millionen USD gegenüber 53,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,30 USD im Vergleich zu 1,25 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 212,1 Millionen USD, gegenüber 203,4 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

