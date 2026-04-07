Erste Schätzungen: Getty Realty veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Getty Realty wird voraussichtlich am 22.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,348 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Getty Realty 0,250 USD je Aktie erwirtschaftet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 10,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 52,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Getty Realty für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 57,7 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,45 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 236,0 Millionen USD, gegenüber 218,9 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at