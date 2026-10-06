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06.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Getty Realty zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Getty Realty wird voraussichtlich am 21.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,345 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,400 USD erwirtschaftet worden.
6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 59,1 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 6,26 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 55,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,52 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,35 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 236,6 Millionen USD, gegenüber 218,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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