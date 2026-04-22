Gevo Aktie
WKN DE: A2DH1V / ISIN: US3743964062
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22.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gevo präsentiert Quartalsergebnisse
Gevo wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,024 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal soll Gevo nach den Prognosen von 4 Analysten 44,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 54,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,1 Millionen USD umgesetzt worden.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,080 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 187,8 Millionen USD, gegenüber 160,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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