Erste Schätzungen: Gevo präsentiert Quartalsergebnisse

Gevo wird voraussichtlich am 07.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,024 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Gevo nach den Prognosen von 4 Analysten 44,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 54,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 29,1 Millionen USD umgesetzt worden.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -0,080 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -0,140 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 187,8 Millionen USD, gegenüber 160,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at