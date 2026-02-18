Erste Schätzungen: Gevo vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gevo äußert sich voraussichtlich am 05.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,029 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gevo noch ein Verlust pro Aktie von -0,090 USD in den Büchern gestanden.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 44,4 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 678,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,140 USD im Vergleich zu -0,340 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 159,6 Millionen USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 16,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at