Erste Schätzungen: Gevo veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gevo gibt voraussichtlich am 06.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,021 USD aus. Im Vorjahresquartal waren 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Gevo in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,89 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 46,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 43,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,131 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,140 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 191,4 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 160,6 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at