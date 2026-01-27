Erste Schätzungen: GFL Environmental gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

GFL Environmental lässt sich voraussichtlich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird GFL Environmental die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

15 Analysten schätzen im Schnitt, dass GFL Environmental im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,186 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,480 CAD je Aktie gewesen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 17 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 16,11 Prozent auf 1,67 Milliarden CAD. Im Vorjahresviertel hatte GFL Environmental noch 1,99 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 18 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,552 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -2,110 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 17 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 6,60 Milliarden CAD, gegenüber 7,86 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at