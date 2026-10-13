GFL Environmental Aktie

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WKN DE: A2PUD4 / ISIN: CA36168Q1046

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13.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GFL Environmental präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

GFL Environmental wird voraussichtlich am 28.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 17 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,267 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte GFL Environmental ein EPS von 0,280 CAD je Aktie vermeldet.

10 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 23,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,69 Milliarden CAD. Dementsprechend gehen die Experten bei GFL Environmental für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,09 Milliarden CAD aus.

Die Prognosen von 16 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,801 CAD, gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 9 Analysten durchschnittlich 8,04 Milliarden CAD im Vergleich zu 6,62 Milliarden CAD im vorherigen Jahr.

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