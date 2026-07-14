GFL Environmental Aktie

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WKN DE: A2PUD4 / ISIN: CA36168Q1046

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GFL Environmental stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

GFL Environmental veröffentlicht voraussichtlich am 29.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,226 CAD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 70,26 Prozent verringert. Damals waren 0,760 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll GFL Environmental nach den Prognosen von 18 Analysten 1,89 Milliarden CAD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 12,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,68 Milliarden CAD umgesetzt worden.

Die Schätzungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,774 CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,660 CAD einfahren können. Beim Umsatz gehen 18 Analysten von durchschnittlich 7,36 Milliarden CAD aus, nachdem im Vorjahr 6,62 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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