Erste Schätzungen: GFL Environmental stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GFL Environmental wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,062 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,970 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,62 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,898 CAD je Aktie, gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 7,09 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 6,62 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at