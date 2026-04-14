GFL Environmental Aktie

GFL Environmental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2PUD4 / ISIN: CA36168Q1046

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
14.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GFL Environmental stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GFL Environmental wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,062 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -4,970 CAD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 18 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,62 Milliarden CAD aus – das entspräche einem Plus von 4,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,56 Milliarden CAD in den Büchern standen.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 11 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,898 CAD je Aktie, gegenüber 0,660 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 18 Analysten durchschnittlich bei 7,09 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 6,62 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GFL Environmental Inc Registered Shs Subordinate Voting When Issued

mehr Nachrichten