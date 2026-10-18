Gibson Energy Aktie
WKN DE: A1JJ49 / ISIN: CA3748252069
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18.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gibson Energy präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gibson Energy wird voraussichtlich am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,347 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,280 CAD je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gibson Energy in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,07 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,88 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,88 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,18 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,21 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 12,46 Milliarden CAD, gegenüber 10,69 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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