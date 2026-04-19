Gibson Energy Aktie
WKN DE: A1JJ49 / ISIN: CA3748252069
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19.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gibson Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Gibson Energy öffnet voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gibson Energy in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,91 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,75 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,21 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,73 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,69 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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