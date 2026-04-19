Gibson Energy Aktie

Gibson Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JJ49 / ISIN: CA3748252069

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gibson Energy stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gibson Energy öffnet voraussichtlich am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 CAD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gibson Energy in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,95 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 2,91 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,75 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 10 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,29 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,21 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,73 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 10,69 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Gibson Energy Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Gibson Energy Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Gibson Energy Inc. 16,90 -0,59% Gibson Energy Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:50 Gold, Öl & Co. in KW 16: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05:42 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 16
18.04.26 KW 16: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
18.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.04.26 KW 16: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Hoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen