Erste Schätzungen: Gibson Energy stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gibson Energy wird voraussichtlich am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

7 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,286 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,370 CAD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gibson Energy in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,85 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 3,34 Milliarden CAD im Vergleich zu 2,76 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,970 CAD aus, während im Vorjahreszeitraum 1,21 CAD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,68 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,69 Milliarden CAD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at