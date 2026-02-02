Erste Schätzungen: Gibson Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Gibson Energy wird voraussichtlich am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 7 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,307 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gibson Energy noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 CAD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Gibson Energy 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,83 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gibson Energy 2,36 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Prognosen von 11 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,25 CAD, gegenüber 0,940 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 10,77 Milliarden CAD im Vergleich zu 11,78 Milliarden CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at