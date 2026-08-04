Erste Schätzungen: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A wird voraussichtlich am 19.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,39 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 0,520 CNY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 5,01 Milliarden CNY aus – eine Steigerung von 123,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A einen Umsatz von 2,24 Milliarden CNY eingefahren.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 12,83 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,48 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 21,98 Milliarden CNY, gegenüber 9,17 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at