GigaDevice Semiconductor (Beijing a Aktie

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WKN DE: A2PBHV / ISIN: CNE1000030S9

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15.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,08 CNY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 0,350 CNY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 2,87 Milliarden CNY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 50,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 1,91 Milliarden CNY umsetzen können.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 12 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,29 CNY je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,48 CNY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 10 Analysten durchschnittlich auf 15,80 Milliarden CNY, gegenüber 9,17 Milliarden CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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