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16.03.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: GigaDevice Semiconductor (Beijing) A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

GigaDevice Semiconductor (Beijing) A wird voraussichtlich am 31.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 3 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,767 CNY je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte GigaDevice Semiconductor (Beijing) A 0,410 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 53,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,62 Milliarden CNY gegenüber 1,71 Milliarden CNY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 15 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,44 CNY je Aktie, gegenüber 1,66 CNY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 9,45 Milliarden CNY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 7,33 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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