Gigante Salmon AS Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3CTW3 / ISIN: NO0011013765

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03.08.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gigante Salmon AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gigante Salmon AS Registered gibt voraussichtlich am 18.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,057 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 NOK je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 42,9 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 44,7 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,153 NOK, wohingegen im Vorjahr noch 0,000 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 332,1 Millionen NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 71,6 Millionen NOK waren.

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