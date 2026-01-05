Erste Schätzungen: Gigante Salmon AS Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Gigante Salmon AS Registered wird sich voraussichtlich am 20.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

1 Analyst schätzt, dass Gigante Salmon AS Registered für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,000 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,000 NOK auf dem gleichen Niveau gelegen.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 99,0 Millionen NOK, was einem Umsatz von 0,0 Millionen NOK im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,415 NOK je Aktie, gegenüber -0,010 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 118,5 Millionen NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 0,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

