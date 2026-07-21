Gilat Satellite Networks Aktie

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WKN: 886167 / ISIN: IL0010825102

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gilat Satellite Networks wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 05.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gilat Satellite Networks in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 120,7 Millionen USD im Vergleich zu 105,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,593 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,340 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 509,3 Millionen USD, gegenüber 451,7 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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