Gilat Satellite Networks Aktie

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WKN: 886167 / ISIN: IL0010825102

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26.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks legt Quartalsergebnis vor

Gilat Satellite Networks wird sich voraussichtlich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,143 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 USD erwirtschaftet worden.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 7,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 117,7 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 126,5 Millionen USD aus.

4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,615 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 506,8 Millionen USD, gegenüber 451,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

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