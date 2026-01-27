Gilat Satellite Networks Aktie
WKN: 886167 / ISIN: IL0010825102
|
27.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Gilat Satellite Networks veröffentlicht voraussichtlich am 10.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,137 USD. Dies würde einer Verringerung von 34,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gilat Satellite Networks 0,210 USD je Aktie vermeldete.
Das vergangene Quartal soll Gilat Satellite Networks im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 133,1 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 78,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 70,31 Prozent gesteigert.
3 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,577 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 0,440 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 447,8 Millionen USD, gegenüber 305,5 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.at
