Gilat Satellite Networks Aktie
WKN: 886167 / ISIN: IL0010825102
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28.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gilat Satellite Networks verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Gilat Satellite Networks veröffentlicht voraussichtlich am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,040 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gilat Satellite Networks einen Verlust von -0,110 USD je Aktie eingefahren.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 114,6 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 24,47 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 92,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,340 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 509,5 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 451,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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