Gildan Activewear Aktie
WKN: 915121 / ISIN: CA3759161035
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16.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gildan Activewear legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gildan Activewear lädt voraussichtlich am 30.07.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
9 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,11 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,26 CAD erwirtschaftet worden.
Die durchschnittliche Umsatzprognose von 8 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 1,61 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 1,27 Milliarden CAD erzielt wurde.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 11 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,30 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 3,65 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 11 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,05 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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