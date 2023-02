Erste Schätzungen: Gitlab A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gitlab A wird voraussichtlich am 13.03.2023 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2023 abgelaufenen Quartal offenlegen.

15 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,141 USD. Das entspräche einem Gewinn von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,160 USD erwirtschaftet wurden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 119,6 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 53,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 77,8 Millionen USD in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,572 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -1,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt von insgesamt 421,0 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 252,7 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at