Erste Schätzungen: Gjensidige Forsikring ASA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gjensidige Forsikring ASA wird voraussichtlich am 29.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 3,26 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Gjensidige Forsikring ASA ein EPS von 2,60 NOK je Aktie vermeldet.

5 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 10,98 Milliarden NOK – das wäre ein Abschlag von 2,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,22 Milliarden NOK umgesetzt worden waren.

Der Ausblick von 18 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 15,78 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 12,83 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 8 Analysten auf durchschnittlich 46,46 Milliarden NOK, nachdem im Vorjahr 48,23 Milliarden NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at