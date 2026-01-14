Erste Schätzungen: Gjensidige Forsikring ASA präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gjensidige Forsikring ASA wird voraussichtlich am 29.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 3,20 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 2,38 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,43 Prozent auf 11,01 Milliarden NOK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,06 Milliarden NOK erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 17 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 13,84 NOK, während im vorherigen Zeitraum noch 10,01 NOK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 42,85 Milliarden NOK umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 42,77 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.at