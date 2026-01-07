Erste Schätzungen: Glacier Bancorp präsentiert Quartalsergebnisse

Glacier Bancorp gibt voraussichtlich am 22.01.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,493 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Glacier Bancorp 0,540 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 7,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 328,6 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Glacier Bancorp für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 304,8 Millionen USD aus.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,00 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,68 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,04 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 1,27 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at