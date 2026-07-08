Erste Schätzungen: Glacier Bancorp stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Glacier Bancorp wird voraussichtlich am 23.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,750 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,450 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten ein Minus von 5,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 322,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 341,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,09 USD im Vergleich zu 1,99 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at