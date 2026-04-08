Erste Schätzungen: Glacier Bancorp zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Glacier Bancorp präsentiert in der voraussichtlich am 23.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,648 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Glacier Bancorp 0,480 USD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll Glacier Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 308,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 322,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,42 Prozent verringert.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,12 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 1,99 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,31 Milliarden USD, gegenüber 1,44 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at