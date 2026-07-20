Gladstone Capital Aktie
WKN DE: A407FM / ISIN: US3765358789
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20.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gladstone Capital gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Gladstone Capital präsentiert voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,482 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,330 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Plus von 38,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 24,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 18,0 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD, während im vorherigen Jahr noch 2,55 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 100,8 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 144,8 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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