20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Gladstone Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Gladstone Capital veröffentlicht voraussichtlich am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,483 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.

8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 24,4 Millionen USD gegenüber 79,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 69,41 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 2,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 98,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 144,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

