Gladstone Capital Aktie
WKN DE: A407FM / ISIN: US3765358789
|
20.01.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Gladstone Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Gladstone Capital veröffentlicht voraussichtlich am 04.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 8 Analysten von einem Gewinn von 0,483 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,21 USD je Aktie erzielt worden.
8 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 24,4 Millionen USD gegenüber 79,8 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 69,41 Prozent.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,92 USD, gegenüber 2,55 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 98,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 144,8 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gladstone Capital Corp Registered Shs
|
06:21
|Erste Schätzungen: Gladstone Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Gladstone Capital vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Gladstone Capital zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)