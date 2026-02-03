Gladstone Commercial Aktie

Gladstone Commercial für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

03.02.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Gladstone Commercial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Gladstone Commercial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 18.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,30 Prozent auf 41,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Commercial noch 37,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,113 USD aus, während im Fiskalvorjahr 0,270 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 159,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 149,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gladstone Commercial Corp.

Analysen zu Gladstone Commercial Corp.

Aktien in diesem Artikel

Gladstone Commercial Corp.

