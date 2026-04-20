Gladstone Commercial Aktie

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WKN: 260884 / ISIN: US3765361080

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20.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gladstone Commercial legt Quartalsergebnis vor

Gladstone Commercial stellt voraussichtlich am 05.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen, dass Gladstone Commercial für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,050 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 5 Analysten einen Zuwachs von 14,51 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 42,9 Millionen USD gegenüber 37,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,153 USD, gegenüber 0,140 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 173,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 161,3 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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