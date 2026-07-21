Erste Schätzungen: Gladstone Commercial stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Gladstone Commercial wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

4 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,045 USD aus. Im letzten Jahr hatte Gladstone Commercial einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 5 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 42,2 Millionen USD – ein Plus von 6,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Gladstone Commercial 39,5 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,228 USD, gegenüber 0,140 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 170,1 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 161,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at