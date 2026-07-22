Gladstone Investment Aktie

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WKN DE: A0KES9 / ISIN: US3765461070

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22.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gladstone Investment legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Gladstone Investment wird voraussichtlich am 06.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,215 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,210 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Gladstone Investment 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 25,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 7,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Gladstone Investment 23,5 Millionen USD umsetzen können.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,870 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 4,77 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 105,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 71,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at

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