Gladstone Investment Aktie

WKN DE: A0KES9 / ISIN: US3765461070

20.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Gladstone Investment legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gladstone Investment wird voraussichtlich am 03.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,235 USD. Dies würde einer Verringerung von 77,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Gladstone Investment 1,05 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 6 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 21,24 Prozent auf 25,9 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 21,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,870 USD je Aktie, gegenüber 1,78 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 6 Analysten durchschnittlich bei 100,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 156,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Gladstone Investment Corp

Analysen zu Gladstone Investment Corp

Gladstone Investment Corp 11,80 -0,84% Gladstone Investment Corp

