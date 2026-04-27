Erste Schätzungen: Gladstone Investment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Gladstone Investment veröffentlicht voraussichtlich am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,214 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Investment 0,490 USD je Aktie eingenommen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 25,8 Millionen USD gegenüber 48,4 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 46,73 Prozent.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,406 USD im Vergleich zu 1,78 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 99,7 Millionen USD, gegenüber 156,9 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at