Gladstone Land Aktie
WKN DE: A1KCL7 / ISIN: US3765491010
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gladstone Land legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Gladstone Land wird voraussichtlich am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,263 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Gladstone Land in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,16 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 12,3 Millionen USD im Vergleich zu 12,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,587 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,290 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 74,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 88,3 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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