Gladstone Land Aktie

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WKN DE: A1KCL7 / ISIN: US3765491010

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gladstone Land öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Gladstone Land wird voraussichtlich am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

4 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,223 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 15,48 Prozent auf 14,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Gladstone Land noch 16,8 Millionen USD umgesetzt.

Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,450 USD, gegenüber -0,290 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 80,4 Millionen USD im Vergleich zu 88,3 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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