Gladstone Land Aktie

WKN DE: A1KCL7 / ISIN: US3765491010

09.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Gladstone Land vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Gladstone Land präsentiert in der voraussichtlich am 24.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,177 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Gladstone Land noch ein Verlust pro Aktie von -0,150 USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 28,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 35,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -0,063 USD, gegenüber -0,290 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 73,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 85,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.

Aktien in diesem Artikel

Gladstone Land Corp 9,31 -1,27% Gladstone Land Corp

