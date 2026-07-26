Erste Schätzungen: Gland Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gland Pharma präsentiert in der voraussichtlich am 10.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

6 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 18,01 INR. Das entspräche einem Zuwachs von 37,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 13,08 INR erwirtschaftet wurden.

Das vergangene Quartal soll Gland Pharma im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 17,45 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 9 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 15,91 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 74,04 INR aus. Im Vorjahr waren 62,35 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 13 Analysten im Durchschnitt 73,68 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 64,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at