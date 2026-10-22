Gland Pharma Aktie
WKN DE: A2QG5F / ISIN: INE068V01023
|
22.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Gland Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Gland Pharma wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,73 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,73 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 19,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,87 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,27 INR, wohingegen im Vorjahr noch 62,35 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,51 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 64,03 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S
|
22.10.26
|Erste Schätzungen: Gland Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
09.08.26
|Ausblick: Gland Pharma präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.07.26
|Erste Schätzungen: Gland Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
14.05.26
|Ausblick: Gland Pharma mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
30.04.26
|Erste Schätzungen: Gland Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S
Aktien in diesem Artikel
|Gland Pharma Ltd Registered Shs 144 A Reg S
|2 852,60
|-1,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Stabilisierungsversuch -- DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt dürfte sich an einer Stabilisierung versuchen. Der deutsche Aktienmarkt wird vor dem Wochenende im Minus erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.