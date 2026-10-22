Erste Schätzungen: Gland Pharma gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Gland Pharma wird voraussichtlich am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,73 INR. Im Vorjahresquartal waren 11,15 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 17,73 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 19,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 14,87 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 81,27 INR, wohingegen im Vorjahr noch 62,35 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 74,51 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 64,03 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at