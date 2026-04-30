Erste Schätzungen: Gland Pharma präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Gland Pharma stellt voraussichtlich am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 16,25 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Gland Pharma noch 11,32 INR je Aktie eingenommen.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 16,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 14,25 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 16,65 Milliarden INR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 58,42 INR aus, während im Fiskalvorjahr 42,40 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 63,60 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 55,90 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at