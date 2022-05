Erste Schätzungen: Gland Pharma stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Gland Pharma lässt sich voraussichtlich am 19.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Gland Pharma die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Gland Pharma im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 17,10 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 15,90 INR je Aktie gewesen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 23,03 Prozent auf 10,92 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 8,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 77,46 INR je Aktie, gegenüber 61,06 INR je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 44,29 Milliarden INR. Im Fiskaljahr zuvor waren 34,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at