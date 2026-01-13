Erste Schätzungen: Gland Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Gland Pharma wird voraussichtlich am 28.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 15,60 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Gland Pharma 12,42 INR je Aktie eingenommen.

Gland Pharma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 16,07 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 10 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 16,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 57,57 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 42,40 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 14 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 63,25 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 55,90 Milliarden INR im Vorjahr.

