Glaston Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A41BFU / ISIN: FI4000587340
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Glaston legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Glaston öffnet voraussichtlich am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,006 EUR aus. Im letzten Jahr hatte Glaston einen Gewinn von 0,000 EUR je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Glaston in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,56 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 43,1 Millionen EUR im Vergleich zu 51,7 Millionen EUR im Vorjahresquartal.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,093 EUR prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,030 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 188,3 Millionen EUR umgesetzt werden sollen, gegenüber 206,9 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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