Erste Schätzungen: Glaston präsentiert Quartalsergebnisse

Glaston wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Glaston im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,023 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 EUR je Aktie gewesen.

2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,9 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 EUR im Vergleich zu 0,060 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 208,8 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 218,3 Millionen EUR.

Redaktion finanzen.at