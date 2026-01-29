Glaston Corporation Registered Shs Aktie
Erste Schätzungen: Glaston präsentiert Quartalsergebnisse
Glaston wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Glaston im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,023 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,000 EUR je Aktie gewesen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,9 Millionen EUR – das wäre ein Abschlag von 13,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 56,8 Millionen EUR umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,157 EUR im Vergleich zu 0,060 EUR im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 208,8 Millionen EUR, gegenüber vorherig erwirtschafteten 218,3 Millionen EUR.
