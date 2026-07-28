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Glaston Corporation Registered Shs Aktie

Glaston Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A41BFU / ISIN: FI4000587340

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28.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Glaston zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Glaston wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Glaston für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 44,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,090 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,030 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 178,0 Millionen EUR, gegenüber 206,9 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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