Erste Schätzungen: Glaston zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Glaston wird voraussichtlich am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

2 Analysten schätzen, dass Glaston für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 EUR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,040 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 44,0 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 14,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 51,7 Millionen EUR in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,090 EUR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,030 EUR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 178,0 Millionen EUR, gegenüber 206,9 Millionen EUR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at